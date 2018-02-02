Баскетбол. Объявлены стартовые пятерки на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Стали известны стартовые пятерки команд, которые начнут Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу. Игра пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. В ней встрется сборная "Звезд России" и команда "Звезд мира".

Наставник "Звезд России" Василий Карасев включил в стартовую пятерку следующих игроков: Дмитрий Хвостов ("Локомотив-Кубань"), Алексей Швед ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Никита Курбанов и Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА).

С первых минут за "Звезд мира", которых возглавил Саша Обрадович, выйдут: Хоакин Колом (УНИКС), Нандо де Коло (ЦСКА), Коти Кларк ("Автодор"), Энтони Гилл ("Химки") и Фрэнк Элегар ("Локомотив-Кубань").