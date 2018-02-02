На Камчатке задержали судно-браконьер с четырьмя тоннами наживки для ловли краба

Браконьерское судно задержали пограничники в Беринговом море. Шхуна под флагом Сьерра-Леоне использовала идентификационные номера и позывные сигналы других судов, чтобы остаться незамеченной.

При проверке на шхуне обнаружили 4 тонны наживки для ловли камчатского краба. А вот документов, разрешавших промысел, так и не нашли. Сейчас судно в сопровождении пограничников направляется в Петропавловск-Камчатский.

Это уже не первый случай именно с этой шхуной. Ранее судно неоднократно задерживали за незаконное пересечение границы и транспортировку нелегально добытого краба, сообщает телеканал "Россия 24".