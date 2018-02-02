Террористы вновь обстреляли ракетами Дамаск

Девять человек погибли, 15 пострадали в Дамаске при ракетном обстреле города. Об этом сообщает сирийское агентство "Сана". По данным полиции, боевики атаковали квартал Ишь-Аль-Вуруд.

Ракеты выпустили со стороны восточных пригородов, там до сих пор находятся террористы. Они регулярно нарушают договоренности о прекращении огня и обстреливают жилые кварталы Дамаска. В ответ сирийские военные нанесли удары по местам, откуда были выпущены ракеты, сообщает телеканал "Россия 24".