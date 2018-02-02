Премию "Легенда бокса" вручили в Сочи

Церемония прошла накануне в рамках Международного боксерского форума. В номинации "Боксер года" победу одержал казахстанский боец Геннадий Головкин. Приз ему вручил глава Всемирного Боксерского Совета Маурисио Сулейман.

Головкин также примет участие в мероприятиях Международного боксерского форума, сообщает телеканал "Россия 24". Его участники, в том числе, обсудят современное развитие бокса. А также утвердят проект строительства Зала Славы.