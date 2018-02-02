В столице прошел съезд РВИО

В Москве в четверг обсуждали, что нужно делать, чтобы в России помнили своих героев. Это главная тема съезда военно-исторического общества, который собрался в музее Победы на Поклонной горе. В центре внимания — основные проекты прошлого года, например, открытие Музея стрелецкого войска в столице, и главные задачи на год наступивший. На съезде выступил министр культуры России Владимир Мединский, сообщает телеканал "Россия 24".