Ударивший футболиста судья дисквалифицирован на три месяца

Футбольный рефери Тони Шапрон отстранен на три месяца за удар игрока во время матча 20-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "Пари Сен-Жермен", который состоялся 14 января и завершился победой гостей со счетом 1:0. Такое решение приняла Федерация футбола Франции (FFF).

В одном из игровых эпизодов защитник "Нанта" Диего Карлос во время бега случайно задел Шапрона, в результате чего арбитр споткнулся и упал на газон. В ответ арбитр в лежачем положении ударил футболиста ногой, а потом поднялся, показал ему вторую желтую карточку и назначил штрафной в пользу "ПСЖ", отмечает ТАСС. Позже красная карточка Карлосу была аннулирована.