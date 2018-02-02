Минобороны опубликовало уникальные архивные документы по Сталинградской битве

Бумаги, посвящённые защитникам города, выложили на сайте. Раздел создали в честь 75-летия победы в знаменитом сражении. Среди бумаг рапорты о подвигах красноармейцев. В том числе, о снайпере Василии Зайцеве — за два с небольшим месяца он уничтожил 225 фашистов.

В самом Волгограде в пятницу пройдёт военный парад. Впервые в нём примет участие и авиация — зрители увидят вертолёты Ка-52 "Аллигатор" и истребители Су-30М2. А перед этим по городу проедет боевая техника. В состав колонны вошли ракетный комплекс "Искандер" и зенитная система "С-300", сообщает телеканал "Россия 24".