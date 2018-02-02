Тысячи сооружений цивилизации майя обнаружены в Гватемале

В расположенном на севере Гватемалы департаменте Петен ученые обнаружили не менее 60 тысяч неизвестных ранее строений цивилизации майя, скрытых в джунглях. Открытие было сделано благодаря использованию лазерных радаров – лидаров.

Археологами были обнаружены десятки городов с большими площадями и пирамидами, террасы, места выращивания сельскохозяйственных культур с оросительными каналами, резервуары для сбора воды, укрепленные поселения, а также множество широких дорог, передает ТАСС. По предварительным данным ученых, на обжитой территории могли проживать до 10 миллионов человек.

Цивилизация майя достигла расцвета в 300-900 годы н.э., но к моменту открытия Америки европейцами пришла в упадок. Города и поселения майя находились на территориях нынешних Белиза, Гондураса, Гватемалы, Мексики и Сальвадора.