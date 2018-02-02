Лебедев в статусе "чемпиона в отпуске" встретится с победителем Всемирной суперсерии бокса

Россиянин Денис Лебедев лишен титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), ему присвоен статус "чемпион в отпуске". Теперь чемпионский пояс будет выставлен на кон в бою между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.

Такой статус был присвоен 38-летнему россиянину из-за того, что он не участвует во Всемирной суперсерии бокса. Таким образом, титул перешел к Дортикосу, а Лебедев согласился с таким решением. Однако, как пояснил менеджер спортсмена Вадим Корнилов, Лебедев после окончания турнира встретится с его победителем, чтобы определить сильнейшего боксера в этой весовой категории и вернуть себе чемпионский пояс.

"Согласно правилам, в объединительном поединке должен быть выставлен титул суперчемпиона, поэтому в WBA не может быть одновременно как суперчемпиона, так и регулярного чемпиона. — сказал Корнилов, которого цитирует ТАСС. — . Финал суперсерии состоится в мае, после чего WBA объявит о переговорах между ее победителем и Денисом Лебедевым".

Полуфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса между Гассиевым и Дортикосом пройдет 3 февраля в Сочи. Лебедев владеет титулом WBA с 2012 года.