Военный самолет потерпел крушение в Китае

В результате катастрофы двенадцать человек погибли, сообщает издание "Саут Чайна морнинг пост". Авария произошла во время тренировочного полета . Никого спасти не удалось. Известно, что самолет не был оснащен системой катапультирования. Экипажу не хватило времени, чтобы выпрыгнуть с парашютами. Следственные органы начали расследование, чтобы установить причины трагедии, сообщает телеканал "Россия 24".