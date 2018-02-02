Сборная Казахстана вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом

В Хабаровске продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом. На турнире наступила пора четвертьфинальных матчей. Первыми свою встречу провели сборные Казахстана и Норвегии. В итоге уверенную победу со счетом 6:1 одержала казахстанская команда.

В полуфинале соперником сборной Казахстана станет победитель матча Швеция — Венгрия. Сборная России проведет свой четвертьфинальный матч позднее 2 февраля. Россияне сыграют против команды Германии.