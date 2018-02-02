На Москву вновь надвигается снегопад

В пятницу, 2 февраля, столичный регион постепенно окажется в зоне влияния теплого атмосферного фронта надвигающегося с запада атлантического циклона, который принесет с собой снегопады и более теплые воздушные массы.

В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будет идти снег, сообщает Центр погоды ФОБОС. Ближе к вечеру максимальная температура в столице составил 0- минус 2 градуса, в Подмосковье – от 0 до минус 5. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру понизится до 741 мм рт. ст.