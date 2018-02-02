НХЛ. "Вегас" побил рекорд по числу побед команд-дебютантов

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Вегас Голден Найтс" на чужом льду в овертайме обыграл "Виннипег Джетс" со счетом 3:2. Для команды эта победа стала уже 34-й в сезоне, клуб побил рекорд НХЛ по количеству побед команд-дебютантов лиги.

В составе победителей шайбы забросили Райлли Смит (33-я минута), Эрик Хаула (39-я) и Дэвид Перрон (64-я). У проигравших отличились Йоэль Армиа (16-я) и Кайл Коннор (58-я). Для установления рекордного достижения "Вегасу" потребовалось провести всего 50 встреч. Предыдущий рекорд делили "Анахайм Дакс" и "Флорида Пэнтерз", которые в сезоне-1993/94 одержали по 33 победы.

В других встречах дня "Колорадо Эвеланш" в овертайме обыграл "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 4:3, у победителей одну из шайб забросил российский защитник Никита Задоров. Результативная передача нападающего "Сент-Луис Блюз" Владимира Тарасенко не помогла команде в гостях справиться с "Бостон Брюинз" (1:3).

Остальные результаты игрового дня: "Баффало Сэйбрз" — "Флорида Пэнтерз" — 2:4; "Каролина Харрикейнз" — "Монреаль Канадиенс" — 2:0; "Нью-Джерси Девилз" — "Филадельфия Флайерз" — 4:3; "Оттава Сенаторз" — "Анахайм Дакс" — 2:1 ОТ; "Аризона Койотиз" – "Даллас Старз" – 1:4; "Калгари Флэймз" – "Тампа-Бэй Лайтнинг" – 4:7.