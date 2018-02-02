В Якутии добыты два необычайно крупных алмаза

В январе 2018 года компания "АЛРОСА" добыла на трубке "Юбилейная" Айхальского горно-обогатительного комбината крупные алмазы ювелирного качества массой 97,92 и 85,62 карата. Такие крупные камни встречаются чрезвычайно редко.

Алмаз массой 97,92 карата — прозрачный камень с желтоватым оттенком в форме октаэдра с незначительными включениями. Его размеры — 26х17х21 миллиметр. Алмаз массой 85,62 карата также прозрачный, с желтоватым. Он представляет собой изометричный кристалл октаэдрической формы с мелкими рассеянными включениями. Размеры камня — 27,89х27,20х27,14 миллиметров.

Трубка "Юбилейная" была открыта в 1975 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и за рубежом, напоминает "Интерфакс".