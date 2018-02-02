Каролин Возняцки: зима в Санкт-Петербурге – это очень красиво

Лидер мирового женского рейтинга теннисистка из Дании Каролин Возняцки, которая успешно стартовала на турнире в Санкт-Петербурге, рассказала про игру и про посещение северной столицы России. Чемпионка Australian Open-2018 прибыла на берега Невы буквально с корабля на бал из победного Мельбурна.

В своем стартовом матче датчанка уверенно обыграла 16-летнюю россиянку Анастасию Потапову — 6:0, 6:1. "Я была уставшей, но играла хорошо. Хорошо передвигалась по корту и в целом показывала хорошую игру", — сказал Возняцки.

В четвертьфинале 27-летняя спортсменка сыграет еще с одной хозяйкой кортов Дарьей Касаткиной. "Она отличный игрок, трудная соперница, — цитирует Возняцки "Спорт сегодня". – Хорошо варьирует скорость и силу удара. У нее прекрасное чувство мяча, отличные руки, она великолепно играет у сетки и хорошо передвигается по корту, поэтому это будет для меня серьезный вызов".

Возняцки также прокомментировала снежную погоду в Питере: "Я обожаю зиму и такую погоду. Я давно не видела снег, а сегодня я выглянула из окна, а там все белым-бело, и мне это очень нравится. У меня хорошие ощущения, когда я вижу, что все вокруг покрыто снегом. Единственная проблема – у меня нет ни перчаток, ни теплой обуви, еще не успела купить".