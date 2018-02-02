Хоккей с мячом. Сборная Финляндии переиграла американцев

На чемпионате мира по хоккею с мячом, что проходит в Хабаровске, начались четвертьфинальные встречи. После победы сборной Казахстана над Норвегией (6:1) на площадку вышли представители Финляндии и США. Хоккеисты из Страну Тысячи озер оказались сильнее своих оппонентов – 13:4.

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с командой России в том случае, если хозяева чемпионата выиграют свой четвертьфинальный поединок у соперников из Германии. Наши безусловные фавориты, но до игры предсказывать результат все же не стоит. В другом полуфинале сыграют команда Казахстана и победитель встречи Швеция – Венгрия.