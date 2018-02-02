Хейли: Россия – не друг США

Россия не является другом Соединенных Штатов. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Россия не будет нашим другом, пока их правительство придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведет себя на международной арене так, как сейчас", — подчеркнула она, выступая на встрече законодателей-республиканцев.

При этом, по ее мнению, существует ряд областей, где Россия и США могут работать вместе. Хейли отметила, что за последний год администрация Дональда Трампа была жестче по отношению к России, чем любая другая администрация со времен Рональда Рейгана. Российские власти "недовольны по поводу того, с чем им в итоге пришлось иметь дело".

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил о своем желании сотрудничать с Россией по ряду ключевых областей, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, напоминает ТАСС. Тем не менее на этой неделе был опубликован "кремлевский список" из 210 фамилий. Глава американского Минфина заявил, что он станет основой для введения новых санкций.