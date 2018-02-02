Виновата сумка: американская школьница случайно расстреляла одноклассников

Стрельба, которую устроила 12-летняя девочка в четверг в одной из школ Лос-Анджелеса (штат Калифорния), произошла случайно. По данным американских СМИ, в полиции заявили, что школьница неумышленно открыла огонь, передает ТАСС.

Стрелявшая задержана, ей предъявлены обвинения в неосторожном обращении с оружием. По словам одноклассника задержанной, после произошедшего девочка плакала и утверждала, что не собиралась никому причинить вреда.

Школьница утверждает, что заряженное оружие лежало в ее рюкзаке, и когда она бросила сумку, оно сработало, выстрелив и ранив нескольких человек.

Как сообщалось ранее, в результате ЧП пострадали пять человек. Двое получили огнестрельные ранения, остальные порезались осколками стекла. 15-летний подросток получил ранение в голову, врачи оценивают его состояние как тяжелое.