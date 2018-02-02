Василевский стал первым вратарем, одержавшим 30 побед в сезоне НХЛ

2 февраля 201809:14
Василевский стал первым вратарем, одержавшим 30 побед в сезоне НХЛЧитайте нас в Telegram
Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский помог своей команде обыграть "Калгари Флэймз" со счетом 7:4. В этой встрече голкипер сборной России отразил 42 броска. Теперь на счету Василевского стало 30 побед в нынешнем сезоне. Это лучший показатель в НХЛ.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский вратарь провел 42 встречи и добился в них 30 побед. Он первым из голкиперов добрался в сезоне до юбилейной отметки.
Василевский на четыре победы опережает своих ближайших преследователей — Коннора Хеллебайка из "Виннипег Джетс" и Брэйдена Холтби из "Вашингтон Кэпиталз".
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