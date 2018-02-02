Член МОК Пенгилли: решение CAS по России - настоящий провал

Вице-президентом Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и член МОК англичанин Адам Пенгилли подверг резкой критике решение Спортивного арбитражного суда оправдать 28 российских спортсменов. Он считает, что комиссии WADA и МОК доказали нарушения с российской стороны.

"Макларен и Освальд [главы специальных комиссий WADA и МОК, — прим. ред.] посчитали сведения Григория Родченкова внушающим доверие, а потом это все было подтверждено лабораторными исследованиями. Но CAS это отверг. Что нам еще нужно сделать?" – вопрошает Пенгилли.

По мнению британского функционера, 1 февраля стал "темным днем для спорта, когда обманщикам позволили победить": "CAS просто провалился. Нам нужно пересмотреть всю систему управления спортом, так как крупнейшее мошенничество в истории Олимпиад и государственная допинговая система отделались легким наказанием".

"Мне пришлось извиняться перед спортсменами, чьи мечты, медали, деньги и, что самое важное, вера в спорт были украдены, — цитирует Пенгилли Sports.Ru. – Получается, что лучше обманывать и участвовать в государственной допинг-системе, потому что даже если тебя обнаружат, то последствия будут минимальны".

Но не все в руководстве IBSF столь категоричны: другой вице-президент организации немец Андреас Траутфеттер ранее сообщил, что ожидал подобного решения от CAS, и что доказательств против россиян было очень мало.