Россия помогла освободить белорусского военного из ливийского плена

Из плена в Ливии освобожден военный специалист Белоруссии, бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР Вячеслав Качура. Процессом занимался лично глава Чечни Рамзан Кадыров в координации с МИД России и российской контактной группой по внутриливийскому урегулированию.

Как уточнил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов, белорусский военный уже направляется на родину, в Минск.

Вячеслав Качура прибыл в Ливию в июне 2011 году в составе группы международных специалистов из России, Украины и Белоруссии. В августе 2011 года они были задержаны революционерами, им было предъявлено обвинение в сотрудничестве с режимом экс-президента Ливии Муаммара Каддафи. Часть задержанных позднее была освобождена. Вячеслав Качура провел в плену почти 7 лет.