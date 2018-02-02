Пьяный пассажир упал на рельсы метро "Таганская" и выжил

На станции "Таганская" Кольцевой линии московского метро нетрезвый студент упал на пути, передает ТАСС. Как сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, около 07:00 на станции "Таганская" 19-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал на жесткий путь.

Он был оперативно извлечен на платформу сотрудниками УВД на метрополитене и доставлен в комнату полиции.

По словам Мышляева, ЧП не повлияло на движение поездов. Потерпевший — студент одного из столичных средне-специальных учебных заведений. Его состояние удовлетворительное. "Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности из-за нахождения в нетрезвом виде", — добавил руководитель пресс-службы.

В последнее время в метро участились происшествия с пассажирами. Как сообщалось, накануне на станции метро "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской ветки трагически погибла женщина, получив травму головы от приближающегося поезда.