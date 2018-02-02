Драма человеческой смертности: Александр Сладковский представит свое исполнение "Реквиема" Верди

В ближайший вторник, 6 февраля, на сцене Большого зала Московской консерватории Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского исполнит одно из самых выдающихся произведений Джузеппе Верди "Реквием".

В настоящее время Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского переживает один из самых ярких периодов своей истории. За годы, когда коллектив возглавляет Сладковский, он стал одним из ведущих симфонических оркестров страны с всероссийской и постепенно укрепляющейся славой.

На этот раз маэстро представит одно из самых выдающихся и в тоже время редко исполняемых произведений Джузеппе Верди "Реквием". Масштаб и сложность этого произведения требует объединения мощного дирижерского начала и вокально-исполнительского мастерства.

Каждое исполнение "Реквиема" становится событием поистине уникальным, как, впрочем, и само произведение. В творчестве Верди оно занимает особое место, это единственное крупное сочинение композитора, которое не является оперой. "Реквием" вошло в музыкальную историю как воплощение традиционной церковной заупокойной службы. Оно звучит не как траурное отпевание, а как драма человеческой смертности. Четыре солиста. Четыре воплощения человеческих архетипа.

Состав исполнителей Александр Сладковский подобрал сильный. Главные вокальные партии исполнят приглашенная солистка Большого и Мариинского театра Вероника Джиоева (сопрано), солисты Мариинского театра Екатерина Семенчук (меццо-сопрано) и Ованес Айвазян (тенор), солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Дмитрий Ульянов (бас). Хоровую нагрузку примут на себя Государственный академический русский хор имени Свешникова (художественный руководитель – Евгений Волков) и Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под управлением Льва Конторовича.

Это уже третье выступление Госоркестра Татарстана и Александра Сладковского в рамках собственного абонемента в Большом зале Московской консерватории.

Начало концерта – в 19:00, 6 февраля, Большой зал Консерватории.