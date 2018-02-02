В Симферополе сняли с рейса пьяного авиадебошира

Жителя города Темрюк, устроившего пьяный дебош на борту самолета, сняли с рейса в аэропорту Симферополя, передает ТАСС.

Как сообщает в пятницу пресс-служба управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу, от авиадиспетчера в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополя поступило сообщение о дебошире на борту рейса "Ростов-на-Дону — Симферополь".

К приземлившемуся лайнеру прибыл наряд полиции. Нарушителя общественного порядка задержали и доставили в дежурную часть.

Дебоширом оказался 42-летний житель Темрюка Краснодарского края. Он прошел медицинское освидетельствование, показавшее, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье "Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения". Он заплатит штраф в размере 500 рублей.