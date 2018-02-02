В Москве бомж попытался ограбить банк

На северо-востоке Москвы полиция задержала бомжа, который хотел ограбить банк.

Мужчина пришел в отделение банка, который расположен в доме 15 по улице Амундсена. Он поменял 50 долларов в кассе, а затем передал кассиру записку, в которой потребовал отдать ему 4 миллиона рублей. Кассир нажала на тревожную кнопку, после чего мужчина скрылся.

Как сообщает РИА Новости, вечером полиция задержала бездомного на Енисейской улице. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой", а задержанный заключен под арест.

Недавно аналогичная попытка ограбления была предпринята в Зеленограде. Грабитель в маске и камуфляжной форме пришел в банк, открыл стрельбу и потребовал выдать ему деньги. Однако после этого нападавший сбежал, так ничего и не взяв.