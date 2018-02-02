Сборная Швеции разгромила венгров на чемпионате мира по хоккею с мячом

Стал известен еще один участник полуфиналов чемпионата мира по хоккею с мячом, который в эти дни проходит в Хабаровске. В четвертьфинальной встрече между сборными Швеции и Венгрии было заброшено 19 мячей. 16 из них оказались на счету действующих чемпионов мира.

В матче шведов с венграми результат был известен заранее. Уже больно разный уровень мастерства у команд. Сборная Швеции к 75-й минуте вела со счетом 14:0. Лишь затем она "позволила" венграм отличиться в этой встрече. Итоговый счет – 16:3 в пользу действующих чемпионов мира.

В полуфинале шведы сразятся с командой из Казахстана. Последний полуфиналист чемпионата мира определится чуть позже в матче между сборными России и Германии.