Шатов и Анюков не поехали с "Зенитом" на сбор в Турцию

Питерский "Зенит" отправился на заключительный сбор перед стартом весенней части сезона-2017-2018. В Турции намечен цикл тренировок и пройдут три товарищеских матча: с чешским "Слованом", с сербской "Црвеной Звездой" и с словенским "Марибором". Олег Шатов и Александр Анюков с командой не поехали.

Ране было объявлено, что Артем Дзюба и Иван Новосельцев перешли из "Зенита" на правах аренды в тульский "Арсенал", а вот Шатов и Анюков могут сыграть в составе "сине-бело-голубых" в чемпионате страны и Лиге Европы. Но на сбор в Турцию их не взяли.

Состав "Зенита", отправившегося на сбор, сообщает "Спорт-экспресс": вратари — Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло; защитники — Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана, Никита Каккоев; полузащитники — Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони; нападающие — Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Андрей Панюков.