На главного архитектора Махачкалы завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, его подозревают в превышении должностных полномочий, передает "Интерфакс".

Ранее в доме Гитинова и в Управлении архитектуры Махачкалы прошли обыски.

По версии следствия, в феврале 2015 года Гитинов составил градостроительный план земельного участка на улице Тимирязева в Махачкале с нарушением границ. В мае было выдано разрешение на строительство многоэтажного дома на этом участке. Из-за действий Гитинова под зону застройки частично попал участок, принадлежащий жителю города.

Горожанин подал иск к городской администрации, и в феврале 2017 года суд постановил снести заложенный фундамент. Демонтаж обошелся городу в 4 миллиона рублей.