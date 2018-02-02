Локомотив протаранил бензовоз в Чебоксарах

Бензовоз угодил под колеса локомотива в Чебоксарах, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора.

Инцидент произошел примерно в 21:10 в минувший четверг, 1 февраля, на пересечении трассы М7 "Волга" с Ишлейским шоссе. При входе в поворот водитель тяжелой машины не остановился перед железнодорожными путями, проигнорировав и мигающий красным светофор, и гудки локомотива. Машинист начал тормозить, но ему не хватило времени, чтобы остановить маневровый тепловоз.

По счастливой случайности удар пришелся в кабину, а не в цистерну, иначе жертв было бы не миновать. Отделавшийся парой ссадин водитель признался, что утомился в дороге и попросту не заметил приближающийся тепловоз.