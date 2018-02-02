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Болезнь Альцгеймера 6 часов назад
Мозговой имплантат помог пациентам замедлить развитие старческого слабоумия
Лавонн Мур, страдающая от болезни Альцгеймера, и её муж Том. После установки мозгового имплантата Лавонн снова смогла выполнять простые бытовые задачи.
Фото The Ohio State University Wexner Medical Center.
В то время как большинство методов лечения болезни Альцгеймера направлены на улучшение памяти, команда из Университета Огайо сосредоточилась на решении другой проблемы. Дело в том, что люди, страдающие от этого заболевания, испытывают трудности с принятием решений, даже когда дело касается несложных бытовых задач. Команда под руководством невролога Дугласа Шарра (Douglas Scharre) и нейрохирурга Али Резаи (Ali Rezai) впервые использовала электростимулятор мозга, чтобы улучшить когнитивные, поведенческие и функциональные способности пациентов.
Имплантат для глубокой стимуляции мозга похож на кардиостимулятор, с той лишь разницей, что посылает электрические сигналы в лобные доли головного мозга. Серия экспериментов показала, что такая терапия хоть и не останавливает развитие болезни, но позволяет людям вернуть себе способность выполнять бытовые задачи, например, приготовить завтрак или пообщаться с близкими.
"У нас уже есть немало инструментов и фармацевтических методов, чтобы помочь пациентам с болезнью Альцгеймера сохранить память, но у нас нет ничего, что бы позволило им принимать верные решения, сосредотачиваться на определённой задаче и не отвлекаться, – говорит Шарр в пресс-релизе. – Эти навыки необходимы для выполнения ежедневных задач, общения с друзьями и семьёй".
Предыдущие масштабные исследования с участием 135 тысяч пациентов по всему миру показали, что элеткростимуляция мозга помогает справиться с симптомами болезни Паркинсона. Кроме того, имплантированные электроды использовались для улучшения памяти при болезни Альцгеймера. Теперь учёные проверили влияние аналогичного метода на другие неприятные симптомы заболевания.
Несколько лет назад специалисты отобрали трёх пожилых людей, страдающих расстройством когнитивных способностей. Им хирургическим путём имплантировали в лобные доли головного мозга тонкие электроды, концы которых выходят из головы и тянутся к аккумуляторному блоку, закреплённому на груди.
Два года спустя обследование показало, что состояние здоровья всех пациентов улучшилось. Например, когда 85-тилетняя Лавонн Мур (LaVonne Moore) впервые попала в кабинет Шарра, она совершенно не могла готовить еду. Теперь, после двухлетнего курса глубокой стимуляции мозга, женщина самостоятельно отбирает ингредиенты и готовит несложные блюда. Кроме того, пациентка совершает прогулки, может спланировать маршрут на общественном транспорте и выбирает одежду с учётом прогноза погоды, что раньше для неё было из области фантастики.
89-летний муж Лавонн сообщил, что по его наблюдениям болезнь жены замедлилась в развитии на фоне проводимой терапии. Мужчина передаёт, что она сказала: "Я сделаю всё, чтобы помочь другим не пройти через то, что я переживаю".
Но не все специалисты оказались согласны с тем, что такое вмешательство даст положительные результаты. Разумеется, прежде всего, их смущает крошечный размер выборки и высокая вероятность того, что учёные увидели улучшения, которые возникли как следствие эффекта плацебо.
Тем временем, авторы работы планируют приступить к поиску и испытаниям методов стимуляции головного мозга, которые не потребуют хирургического вмешательства.
Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Alzheimer's Disease.
Напомним, что в проекте "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) существует отдельный раздел, посвященный наиболее успешным исследованиям болезни Альцгеймера.
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