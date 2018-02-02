Самый дешевый билет на игру Россия – Бразилия можно купить за 1000 рублей

23 марта в Москве на стадионе "Лужники" пройдет товарищеская встреча по футболу между сборными России и Бразилии. 2 февраля стартовала продажа билетов на эту игру. Чтобы оказаться в числе зрителей, болельщику придется заплатить как минимум 1000 рублей. Именно столько стоит самый дешевый билет.

А вот любителям комфортного просмотра матча придется раскошелиться на 15000 рублей. Столько придется отдать за VIP-место, сообщает Чемпионат.Com.

Напомним, что матч между сборными России и Бразилии состоится 23 марта в 19:00 по московскому времени. Встреча пройдет в рамках подготовки российской команды к чемпионату мира 2018 года.