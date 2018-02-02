Американец на каяке спас рыбака с горящей лодки

Спасение рыбака с горящей лодки сняли на видео. Мужчина оказался в ловушке — у него не было спасательного жилета, а в холодной воде его мышцы свело судорогой. Рыбак не мог самостоятельно выбраться на берег. На помощь пострадавшему пришел мужчина на каяке.

Инцидент произошел в среду, 31 января, на озере в городе Ла Коннер, штате Вашингтон.

На записи видно, как каяк подплывает к горящей лодке. Затем гребец помогает рыбаку забраться на каяк и отвозит его к берегу, а лодку тушат пожарные.