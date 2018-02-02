Израиль считает польский закон о нацизме искажением истории, Украина - ударом в спину

Израиль отменил запланированный визит главы Бюро национальной безопасности Польши Павела Солоха. Как отметили РИА Новости в израильском МИДе, это знак протеста против законопроекта, который криминализирует высказывания о причастности поляков к преступлениям Второй мировой войны.

В Израиле считают, что закон ведет к искажению истории Холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.

В свою очередь сопредседатели депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец и Николай Княжицкий выступили с заявлением, в котором отметили, что принятый Сенатом Польши закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов — "надругательство над исторической правдой" и радикальный антиукраинский шаг.

"Одобрение Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами", — цитирует украинских депутатов ТАСС.

Украинские парламентарии также воспринимают произошедшее как очень болезненный "удар в спину", поскольку его "нанес сосед, с которым связывают стратегическое партнерство и взаимная симпатия между миллионами украинцев и поляков".Депутаты призвали президента Польши Анджея Дуду ветировать закон.

Верхняя палата польского парламента одобрила данную инициативу, проигнорировав протесты и уговоры Иерусалима. Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предполагает введение наказания до трех лет тюрьмы каждому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим Рейхом" или иные "преступления против мира, человечности или военные преступления".