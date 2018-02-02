ММА. Макгрегор не исключает боя с Нурмагомедовым

ММА. Макгрегор не исключает боя с НурмагомедовымЧитайте нас в Telegram
Известный ирландский мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор, который несколько недель назад был лишен чемпионского титула американской лиги UFC за то, что давно не защищал свой пояс на ринге, назвал потенциальных соперников по возможному поединку. В их числе – россиянин Хабиб Нурмагомедов.
При этом ирландец не преминул шокировать своих поклонников, сообщив, что может провести повторный поединок против знаменитого американского боксера Флойда Мэйвезера-младшего, которому Макгрегор проиграл в прошлом году, но заработал немалый денежный куш.
В качестве оппонентов из числа мастеров смешанных единоборств Конор рассматривает Нурмагомедова и его оппонента по апрельскому поединку за титул UFC Тони Фергюсона, а также Нейта Диаса, сообщает телеканал Russia Today. При этом бой с Хабибом Макгрегор может провести в России. Правда, ранее Нурмагомедов заявил, что даже в случае его победы над Фергюсоном Макгрегор не согласится выйти против россиянина.
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