Москва, готовься: в выходные столицу заметет так, что нам и не снилось

Снегопад, который принес много работы коммунальщикам, но порадовал москвичей сказочными зимними пейзажами, не идет ни в какое сравнение с тем, что ожидает московский регион в предстоящие выходные.

Синоптики говорят, что снег начнет идти уже во второй половине 2 февраля, но такой мощный снегопад, какой прогнозируют на 3-4 февраля, случается в конце зимы раз в сто лет. В последний раз подобное количество осадков выпадало в столичном регионе полвека назад — в 1966 году.

"Удар стихии по столице России может оказаться феноменальным. Всего за одно воскресенье в мегаполисе может выпасть почти полная февральская норма осадков", – прогнозируют в Центре погоды ФОБОС.

Ожидается, что всего в предстоящие выходные в Москве выпадет почти полная февральская норма осадков – 36 миллиметров, а высота снежного покрова вырастет на полметра.

Температура воздуха при этом будет минус 5 – минус 10 градусов, в начале недели в столичном регионе будет уже гораздо морознее.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, тем временем, сообщает, что коммунальные службы города круглосуточно продолжают уборку после снегопада 29 января.

По его словам, 2 февраля в Москве работает 14 тысяч единиц спецтехники, а за сутки на снегосплавные пункты вывезено рекордное для нынешней зимы количество снега – 870 тысяч кубометров, сообщает "Москва 24".