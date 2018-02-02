На чебоксарской помойке нашли новорожденную девочку

В Чебоксарах новорожденную девочку нашли в мусорном контейнере, передает РИА Новости. Сейчас ребенок находится в больнице. Обнаружил девочку местный житель утром 2 февраля в контейнере между домами 17 и 19 по улице Энгельса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". На месте происшествия работают следователи-криминалисты.