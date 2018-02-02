Али Ферузу разрешили уехать из России

Журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову (Али Ферузу) Мосгорсуд разрешил покинуть Россию, передает ТАСС.

Во время судебного заседания сам журналист заявил о том, что хотел бы покинуть РФ. "Ваша честь, на данный момент я не хочу получать убежище в России, я хочу ее покинуть. Меня незаконно лишают свободы, я прошу, чтобы мне разрешили покинуть территорию России", — сказал Нурматов.

По словам представителя журналиста, он собирается выехать в Германию, для этого у него есть все необходимые документы.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2017 года Басманный суд Москвы принял решение о выдворении из РФ гражданина Узбекистана — Худоберди Нурматова.

Суд признал журналиста виновным по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ" КоАП РФ.

Предварительные меры в отношении Нурматова были приостановлены Мосгорсудом до окончания рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ, постановив в течение этого срока содержать его в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

Верховный суд РФ отменил данное решение, направив дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.