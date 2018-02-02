В красноярской гостинице изнасиловали 8-летнюю фигуристку

В одной из гостиниц Красноярска неизвестный надругался над 8-летней спортсменкой-фигуристкой, которая приехала на соревнования из Читы. Полиция ведет розыск преступника. К поискам подключились оперативники уголовного розыска ГУМВД России по краю.

Как уточнил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД РФ Владимир Юрченко, инцидент произошел в одной из гостиниц Октябрьского района города. В этой гостинице проживали учащиеся из Читы, которые приехали в Красноярск на соревнования по фигурному катанию. О состоянии пострадавшей девочки пока не сообщается.