Промышлявших подрывом банкоматов сибиряков взяли во время вооруженного налета на магазин

Шестеро жителей Иркутской области сколотили банду, специализировавшуюся на подрыве банкоматов, но задержали их во время вооруженного налета на продуктовый магазин в Ангарске, сообщила пресс-служба МВД. Камера наблюдения зафиксировала попавших в ловушку злоумышленников.

Помимо пятерых молодых людей в возрасте от 20 до 32 лет, в группу входила ранее судимая за угон 29-летняя девушка. Минувшей осенью подозреваемые с помощью массивного газового баллона и шлангов подорвали два банкомата в Иркутске, но до денег добраться так и не смогли. Очевидно, неудачи натолкнули их на мысль сменить профиль деятельности. Раздобыв пневматические пистолеты, обрез двустволки, рации и шапки с прорезями для глаз, злоумышленники спланировали нападение на магазин в Ангарске, но после того, как дневная выручка перекочевала в их карманы, на пороге появились полицейские.

В распоряжении налетчиков, как выяснилось во время обысков, находились две машины, в одной из которых обнаружилась большая игрушка с "карманом" для перевозки оружия.

За разбойное нападение задержанным грозит до 10 лет тюрьмы. Четверо из них будут дожидаться суда в следственном изоляторе, двое их подельников отпущены под подписку о невыезде.