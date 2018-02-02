Два военных вертолета разбились во Франции. Есть жертвы

Два военных вертолета разбились на юге Франции. Катастрофа произошла рядом с озером Каркес, что недалеко от Сен-Тропе. На месте падения машин уже работают спасательный команды, они ищут шесть членов экипажа. Предположительно, пять из них погибли, сообщает BBC со ссылкой на французский СМИ.

Причины крушения пока не известны. Оба вертолета принадлежали военной авиационной школе, которая готовит пилотов для вооруженных сил и других силовых ведомств.