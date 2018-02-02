Климкин пригрозил "достать" немцев за признание Крыма российским

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал принять меры в отношении немецких компаний, работающих в Крыму вопреки санкциям. Об этом он заявил в интервью газете Rheinische Post.

Глава украинского МИД сказал, что Volkswagen и Adidas причисляют Крым к территории РФ, и пригрозил "достать их не только политическими, но и юридическими методами". По его словам, у его страны есть "широкий выбор правовых механизмов", и в настоящее время власти находятся в процессе поиска взвешенного решения. Однако подробности он раскрывать отказался, сославшись на конфиденциальность.

Как сообщает РИА Новости, ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило, что ряд известных автоконцернов работают в Крыму в обход санкций. По данным ведомства, это Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault и Lexus. Их дилерские центры предоставляют полный набор услуг и проводят гарантийные работы.