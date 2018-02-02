Водитель снегохода погиб, попытавшись проскочить перед поездом на Сахалине. Видео

В сахалинском Чехове произошло ДТП с летальным исходом, в котором погиб местный житель – инцидент попал в объектив автомобильного регистратора очевидца.

В пятницу, 2 февраля, мужчина, управлявший снегоходом, решил проскочить через железнодорожный переезд, проехал на запрещающий сигнал светофора, однако по какой-то причине проигнорировал приближение поезда и столкнулся с ним.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев трагедии, утверждают, что причиной гибели 25-летнего Павла Х. могла стать техническая неисправность его транспортного средства – отказ тормозов или заклинивший газ, однако эти версии пока не находят подтверждения в официальных источниках.