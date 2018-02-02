Песков извинился за агитацию за Путина

Дмитрий Песков извинился за допущенное им агитационное высказывание в пользу Владимира Путина и пообещал в период избирательной кампании быть аккуратнее. Его слова прозвучали после замечания от ЦИК.

"Впредь, естественно, на этот период я буду более аккуратным, дабы не давать повода для таких замечаний", — цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.