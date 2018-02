Российские истребители 6 раз отгоняли разведчиков от границы

Разведывательные летательные аппараты 16 раз приближались к российской воздушной границе за последние семь дней. 6 раз дежурным истребителям ПВО приходилось отгонять особенно наглых шпионов. Эти данные публикует в еженедельном отчете Министерство обороны РФ. Кроме того, в военные отчитались и за прошлый год. Тогда российские боевые самолеты вылетали на перехват 294 раза.

Кстати, самым скандальным инцидентом на этой неделе стало сопровождение американского самолета ЕР-3Е истребителем Су-27 рядом с Крымским полуостровом. Штаты возмутились, что российский пилот вел себя некорректно и небезопасно. Якобы он подлетел на критические полтора метра и это могло привести к катастрофе.

MT @USNavyEurope: Additional video of Russian Sukhoi Su-27's unsafe intercept of @USNavy EP-3E Aries II, as the EP-3 was flying in international airspace over #BlackSea on Jan. 29. Video compilation. pic.twitter.com/O3ez9Mcfip