Планы на выходные: фристайл, ночная гонка, фигурное катание, хоккей и много выставок

Москвичей ждут спортивные выходные: фристайл, фигурное катание, хоккей и даже снежная полоса препятствий. Любителям активного отдыха и адреналина точно не будет скучно, а победителей ждут ценные призы. Будет куда сходить и ценителям искусства: интересные выставки открыты сразу в нескольких столичных музеях.

Снегопад, обрушившийся на Москву на этой неделе, принес не только много хлопот и пробки на дорогах, но и много приятных сюрпризов. Наконец-то в спортивном комплексе "Кант" начнет работать большой сноуборд-парк. Открывается он в воскресенье, но уже сегодня была возможность скатиться со снежных склонов и опробовать все трамплины.

Трамплины здесь для сноубордистов разного уровня. Есть где попробовать свои силы и новичкам. Для тех, кто никогда не стоял на доске, но очень хочет, здесь есть специальный учебный участок. В день открытия всех гостей парка ждет зажигательная вечеринка, барбекю и горячий чай. А те, кому не терпится вступить в сноуборд-состязания, в первый же день смогут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу.

Парк "Сокольники" тоже приготовил много соревнований. Завтра на катке "Лед" состоится Первый открытый детский турнир по фигурному катанию. Принять участие сможет любой ребенок в возрасте от 4 до 14 лет. Ну а для взрослых — турнир по блиц-хоккею в воскресенье.

Тот, кто хочет проверить себя на выносливость, пусть приходит на ночную гонку с препятствиями в Измайловский парк. Там ждет трасса более семи километров и 30 препятствий разной сложности. Несмотря на снег и ветер, участникам надо будет взбираться на стены, ползти по снегу и подниматься по канату.

Лучше хорошо подготовиться к забегу. Кстати, сегодня в половине восьмого вечера в Измайловском парке проведут бесплатную тренировку. А для тех, кто не любит такой активный отдых, есть варианты и для более спокойного времяпрепровождения.

В Музее русского импрессионизма открылась очень нежная и романтичная выставка "Жены". На ней представлено более 40 портретов возлюбленных известных русских художников — трогательные, пленительные, загадочные. Видно — портреты написаны с большой любовью. Каждый образ сопровождает особый изысканный аромат.

А в центре дизайна Artplay пройдет ярмарка уникальных аксессуаров, модной одежды и гастрономических новинок. В общем, в эти выходные каждый найдет для себя занятие. Выбирайте!