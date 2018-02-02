Андрей Будогосский: видеоповторы в футболе – не гарантия от ошибок

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский поделился с журналистами своим мнением о возможностях применения видеоповторов в национальном чемпионате и в футболе вообще. Главный арбитр России считает, что нет системы, которая исключает судейские ошибки.

"Да, я остаюсь при своем мнении, за которое меня постоянно называют ретроградом: пока нет системы, которая гарантировала бы безошибочное судейство, — цитирует Будогосского "Спорт-экспресс". – И система ВАР, которую многие хвалят, тоже может привести к ошибкам".

Руководитель департамента РФС отметил, что его структура не обучает молодых арбитров работе с видеоаппаратурой: "Пока этого нет. Это достаточно непростая система. У нас есть четыре профессиональных камеры для работы, но здесь нужна совершенно другая техника".

По словам Будогосского, "есть целый ряд этапов, регламентированных ФИФА, которые мы должны пройти": "Аппаратура стоит в Краснодаре, но такую же должны приобрести все стадионы премьер-лиги. Будет нездорово, если на одном системе она есть, а на другом – нет".