Восстановление членства ПКР будет стоить 500 тысяч евро

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что организация перечислит Международному паралимпийскому комитету (IPC) около 500 тысяч евро. Таким образом будет оплачена работа за восстановление членства ПКР.

"Пока конкретных счетов не выставлено. Они собирают эти счета и скоро представят. В целом, по предварительным прогнозам, сумма составит около 500 тысяч евро", — цитирует Рожкова "Спорт-экспресс" со ссылкой на RNS.

Напомним, что ранее Международный паралимпийский комитет приостановил членство ПКР в организации, основываясь на докладе эксперта WADA Ричарда Макларена. Кроме того, российские паралимпийцы были лишены летней Олимпиады 2016 года в Бразилии.

Одним из условий восстановления членства Паралимпийского комитета России в IPC является оплата программы реабилитации. В период восстановления ПКР организацию обязали выплачивать по 250 тысяч евро ежегодно, а после ее восстановления - еще 125 тысяч в течение трех лет.

Кроме того, ПКР должен был завести счет в Deutsche Bank, внеся на него 500 тысяч евро. При этом баланс на нем не мог опускаться ниже 250 тысяч. "Мы ушли от этого в два конкретных контракта. Первая его часть – компенсация юридических услуг, второе – оплата дополнительных допинг-тестирований. 63 российских спортсмена должны были сдать по две допинг-пробы, что также прописано в дорожной карте по восстановлению членства ПКР", — сообщил вице-президент Паралимпийского комитета России.

Павел Рожков объяснил, что второй контракт относился к тестированию на допинг. В этом направлении большую часть работ выполнил Паралимпийский комитет России и его партнеры.