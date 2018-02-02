ФСБ рассказала, как искали боевиков с высоты 776

Двух боевиков, которые участвовали в 2000 году в бое у высоты 776 в Чечне, нашли благодаря показаниям уже осужденных соратников, сообщает в пятницу ФСБ России. Фаизбека Амангазиева и Арслана Валиева опознали по фотографиям и видеосъемкам.

Материалы послужили основание для возбуждения уголовного дела. Верховный суд Чечни приговорил боевиков к 16 и 15,5 годам колонии строгого режима.

В ходе разбирательства было установлено, что Амангазиев и Валиев в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ РФ в районе села Улус-Керт. Бой длился до утра 1 марта, погибли 84 десантника.

Ранее к длительным срокам лишения свободы были приговорены 9 боевиков, в их числе гражданин Украины – член организации "УНА-УНСО" (запрещена в России).