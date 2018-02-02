"Главная свекруха страны" Светлана Рожкова юмором победила диагноз врачей

Светлана Рожкова — звезда "Аншлага" и "Смехопанорамы", которую после первого же монолога стали звать "главной свекрухой страны", признается: именно ее жизнерадостность и оптимизм помогли преодолеть страшные испытания в жизни.

Врачи ей ставили неутешительные диагнозы, а после того, как ее однажды сбила машина, артистка пережила клиническую смерть. Из-за проблем с сердцем ей не рекомендовали рожать, но у Рожковой – две прекрасные дочери. Родители и другие близкие люди не верили, что она уживется с мужем, но они вместе уже 30 лет и даже вместе выступают на сцене.

Артистка верит, что именно юмор и любимая профессия, вопреки всем "неблагоприятным" прогнозам, помогали ей не только вставать на ноги после испытаний, но и быть успешной в профессии.

Ее первый брак, в котором родилась первая дочь, был достаточно скоротечным: первый муж был больше увлечен музыкой, чем семьей. А вот в крепкий союз со вторым мужем Юрием не верил никто, кроме самой Светланы.

Сейчас она говорит, что "это была интуиция". "Я почему-то сразу ему поверила в его любовь, в его чувства. И я, во-первых, не ошиблась, во-вторых – не разочаровалась, потому что более преданного и любящего человека я бы вряд ли встретила в этой жизни", — говорит Светлана, спустя годы после того, как они с Юрием поженились.

Правда, родителям своим она не говорила о том, что ждет ребенка от него: врачи уверяли, что с ее проблемами со здоровьем рожать не надо. Но она ослушалась медиков, и теперь Светлана благодарит бога за то, что у нее есть две дочери, которые прекрасно ладят друг с другом и дают ей поводы для гордости.

Как Регина Дубовицкая заметила талант Рожковой и предложила переехать в Москву, почему близкие не верили в то, что Светлана уживется с Юрием, с какого танца начались их отношения и, конечно, о том, как юмор творит чудеса, артистка рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".