Главе МИД Греции пообещали три пули

Министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас получил анонимное письмо с угрозами ему и семье. В конверте лежали три пули. Полиция ведет расследование и ищет злоумышленника.

Как сообщает ТАСС, угрозы министру поступили из-за его участия в переговорах по поводу названия Македонии. Греция считает, что республика Македония не может монополизировать название географического региона Македония, 51% которого находится в Греции, 38% — в Республике Македония, 11% — в Болгарии и 1% — в Албании.

Греки заявляют, что Македония, настаивая на нынешнем названии страны, указывает на свои территориальные претензии, нарушая тем самым принцип добрососедства в Евросоюзе. Афины добиваются того, чтобы в название страны было внесено пояснение, которое позволит не путать ее с названием региона.